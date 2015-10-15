«لا للأحزاب الدينية» تدعو المواطنين للمشاركه فى الانتخابات

دعت حملة “لا للأحزاب الدينية”، المواطنين للمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس النواب تحت شعار #صوتك لمين لا للمتاجرين بالدِّين”، والتي تبدأ منتصف الأسبوع المقبل.

واستنكرت الحمله فى بيان صحفى لها كل دعوات المقاطعة والتي لن تفيد إلا قوى الظلام وتيارات الإسلام السياسي المنظمة والتي تدعوا لبث مشاعر السلبية داخل المواطنين ودعوتهم لعدم المشاركة في الوقت التي تحشد فيه لكتلتها التصويتية للنزول، ورغم كونها أقلية تصويتية الا أنها تعتمد على انخفاض نسبة التصويت لبقية المواطنين للحصول على نسبة من مقاعد البرلمان وتحقيق أغراضها في البقاء على الساحة السياسية المصرية وفرض برامجها الهدامة كما فعلت في البرلمان السابق مما لا يحقق أمال الجماهير في قوانين حقيقية تخدم الوطن والمواطنين.

أكدت أن المشاركة الفعالة في الإنتخابات البرلمانية القادمة هو الحل الوحيد لوصول المرشحين الأفضل عن كل الدوائر الإنتخابية وقطع الطريق أمام عودة أعضاء تيار الشر للبرلمان ، وتناشد الحملة المواطنين بتحرى المصلحة الوطنية في اختيار المرشحين عنهم وعن دوائرهم وقراءة تاريخ النائب ومعرفة أصوله وأيدلوجياته وإنجازاته السابقة واستقراء برنامجه الانتخابي واختيار الأفضل منهم.

كما حذرت حملة لا للاحزاب الدينية من تسلل بعض أعضاء التيارات الدينية المحظورة والمحسوبين على الأحزاب ذات الأساس الديني الى الإنتخابات ومحاولة خداع المواطنين والوصول للبرلمان.

وشددت الحملة على استمرارها في كشف زيف المتسترين بعبائة الدين والمحاولين لخلط الدين بالسياسة وإعادة عقارب الزمن للوراء ، واثقين بإن وعي الشعب وإدراكه لخطورة المرحلة سيجعله يحسن الإختيار ويضرب أروع الأمثال في الرفض الشعبي لتلك القوى واختيار الأفضل وإكمال خارطة طريقة نحو مصر المستقبل التي نرجوها.