مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء يزور مراكز بئر العبد ورمانة

قام إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بزيارة مفاجئة لمركز شباب رمانة وبئر العبد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت مديرية الشباب فى بيان، إن الزيارة تضمنت مراكز شباب بالوظة، الكرامة، رمانة، الهميصة، المريح، قاطية، رابعة، الجناين، نجيلة، 6 أكتوبر، بئر العبد، الخربة ،السلام، السادات، نادى الفيروز، خلالها تم تفقد سير العمل والمنشآت والملاعب.
وتابع عبد الوهاب بمقر المدينة الشبابية فى العريش مشروع الطلائع الأيتام (اختلافنا سر تميزنا ) الذى تنفذه الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالاشتراك مع إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة شمال سيناء.