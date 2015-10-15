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مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء يزور مراكز بئر العبد ورمانة

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مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء يزور مراكز بئر العبد ورمانة مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء يزور مراكز بئر العبد ورمانة
قام إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بزيارة مفاجئة لمركز شباب رمانة وبئر العبد.

وقالت مديرية الشباب فى بيان، إن الزيارة تضمنت مراكز شباب بالوظة، الكرامة، رمانة، الهميصة، المريح، قاطية، رابعة، الجناين، نجيلة، 6 أكتوبر، بئر العبد، الخربة ،السلام، السادات، نادى الفيروز، خلالها تم تفقد سير العمل والمنشآت والملاعب.

وتابع عبد الوهاب بمقر المدينة الشبابية فى العريش مشروع الطلائع الأيتام (اختلافنا سر تميزنا ) الذى تنفذه الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالاشتراك مع إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة شمال سيناء.

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