أخبار عاجلة

بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
مقتل 20 شخصًا على الأقل جراء انقلاب عبارة في ميانمار -
ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مجازاة 6 معلمين لتغيبهم عن العمل بمدرسة فى الزقازيق

Google+ Print
مجازاة 6 معلمين لتغيبهم عن العمل بمدرسة فى الزقازيق مجازاة 6 معلمين لتغيبهم عن العمل بمدرسة فى الزقازيق
قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، مجازاة 6 معلمين بمجمع مدارس الصيادين فى الزقازيق بالخصم 3 أيام من راتبهم وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، لعدم تواجدهم بالمدرسة أثناء زيارة المحافظ المفاجئة لها اليوم لمتابعة العملية التعليمية.

كان المحافظ زار المدرسة بشكل مفاجئ، ونبه على مدير إدارة المجمع بالاهتمام بنظافة المدرسة من الداخل وعدم وجود قمامة فى محيطها وتشغيل مجموعات التقوية بعد انتهاء اليوم الدراسى، للحد من الدروس الخصوصية.

وتجول المحافظ بالمكتبة التى تضم كتباً فى مختلف العلوم والفنون واللغات والتاريخ والفلسفة وتأكد من عدم احتوائها كتب تدعو للمغالاة والتطرف وتحث على الكراهية ونبذ الآخر، واطلع على الأبحاث العلمية التى قدمها الطلاب، وأشاد بما جاء فيها من رؤية موضوعية، وعرض صحيح ينم على مهارة الكتابة وحسن اختيار الموضوع.

وفى السياق قام المحافظ بالمرور على مقر الحملة الميكانيكة بدائرة حى ثان الزقازيق، واطلع على دفتر الحضور والانصراف، للتأكد من تواجد العاملين وكذا سجل تفريغ أوامر التشغيل الخاصة بالمركبات للتأكد من توجيه سيارات الحملة لأعمال النظافة بالمدينة ورفع القمامة أولا بأول ونبه على مدير الحملة بعدم استخدام المعدات والسيارات فى غير الأغراض المخصصة لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365