مجازاة 6 معلمين لتغيبهم عن العمل بمدرسة فى الزقازيق

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، مجازاة 6 معلمين بمجمع مدارس الصيادين فى الزقازيق بالخصم 3 أيام من راتبهم وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، لعدم تواجدهم بالمدرسة أثناء زيارة المحافظ المفاجئة لها اليوم لمتابعة العملية التعليمية.

كان المحافظ زار المدرسة بشكل مفاجئ، ونبه على مدير إدارة المجمع بالاهتمام بنظافة المدرسة من الداخل وعدم وجود قمامة فى محيطها وتشغيل مجموعات التقوية بعد انتهاء اليوم الدراسى، للحد من الدروس الخصوصية.

وتجول المحافظ بالمكتبة التى تضم كتباً فى مختلف العلوم والفنون واللغات والتاريخ والفلسفة وتأكد من عدم احتوائها كتب تدعو للمغالاة والتطرف وتحث على الكراهية ونبذ الآخر، واطلع على الأبحاث العلمية التى قدمها الطلاب، وأشاد بما جاء فيها من رؤية موضوعية، وعرض صحيح ينم على مهارة الكتابة وحسن اختيار الموضوع.

وفى السياق قام المحافظ بالمرور على مقر الحملة الميكانيكة بدائرة حى ثان الزقازيق، واطلع على دفتر الحضور والانصراف، للتأكد من تواجد العاملين وكذا سجل تفريغ أوامر التشغيل الخاصة بالمركبات للتأكد من توجيه سيارات الحملة لأعمال النظافة بالمدينة ورفع القمامة أولا بأول ونبه على مدير الحملة بعدم استخدام المعدات والسيارات فى غير الأغراض المخصصة لها.