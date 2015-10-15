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"تعليم القليوبية" تشكل لجنة للتحقيق فى سقوط طالبة من الطابق الثالث بالخانكة

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"تعليم القليوبية" تشكل لجنة للتحقيق فى سقوط طالبة من الطابق الثالث بالخانكة "تعليم القليوبية" تشكل لجنة للتحقيق فى سقوط طالبة من الطابق الثالث بالخانكة
قررت ألفت فرغلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة من الشئون القانونية للتحقيق مع مدير مدرسة أبو زعبل الإعدادية، التابعة لإدارة الخانكة التعليمية، والتحقيق مع طاقم الإشراف فى واقعة سقوط الطالبة نورهان شحاتة بالصف الأول الإعدادى من الطابق الثالث، مما أدى إلى كسر مضاعف فى قدميها.

وقالت فرغلى، إن جميع طاقم الإشراف سيتم إحالتهم للتحقيق، لأن الطالبه سقطت من الاعلى اثناء الفسحة والمفروض أن كل طابق من طوابق المدرسه به مدرس إشراف لكى يسمحوا للطلاب بالنزول إلى الحوش وعدم التواجد فى الفصول أو الطرقات، ولكن واضح أن هناك إهمال من جانب طاقم الإشراف.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنها اجرت اتصالا بوالدة الطالبه للاطمئنان عليها، وأنها الآن فى طريقها لزيارتها، مشيرة إلى أن جميع الطلاب بمثابة أبنائها ولكنها اجرت هذا الاتصال لحين الوصول للمستشفى حتى تطمئن بنفسها على حالة الطالبه من الاطباء،موضحة أن الطالبة سقطت على الأرض بعد أن اختل توزانها ولم تتشاجر مع أحد من زملائها.

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مصر 365