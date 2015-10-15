"تموين سوهاج" تضبط طن زيتون غير صالح للاستهلاك الآدمى

أكد شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المديرية تمكنت من ضبط طن زيتون مخلل منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى بأحد المخازن بمدينة سوهاج، وتم ضبط المتهم "محمد.د.أ"، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم أيضا ضبط 30 كيلو لحوما مفرومة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى بقرية بندار الكرمانية لدى أحد المحلات، وتم ضبط المتهم "محمد. أ .أ"، كما تم ضبط 240 علبة بسكويت غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقرية بندار الكرمانية، كما تم تحرير 17 محضرا ضد أصحاب المخابز عبارة عن نقص وزن ومواصفات بجميع مراكز المحافظة.