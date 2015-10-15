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استبعاد مدير مدرسة لعدم قدرته على إدارتها فى طوخ

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استبعاد مدير مدرسة لعدم قدرته على إدارتها فى طوخ استبعاد مدير مدرسة لعدم قدرته على إدارتها فى طوخ
قررت ألفت عبد الرحيم فرغلى وكيل وزارة التعليم بالقليوبية استبعاد مدير مدرسة عرب الغديرى الابتدائية التابعة لإدارة طوخ التعليمية بسبب عدم قدرته على إدارة المنظومة التعليمية بالمدرسة.

وأكدت أن ذلك يأتى بعد أن نظم عدد من أولياء الأمور صباح اليوم وقفة أمام المدرسة لتوفير العدد الكافى من المعلمين لأبنائهم، مشيرة إلى أنها كلفت التوجيه بتوفير معلمين للمدرسة لسد العجز.
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