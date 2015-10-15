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بالصور.. الجيش يتسلم مقرات اللجان لتأمين الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

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بالصور.. الجيش يتسلم مقرات اللجان لتأمين الانتخابات البرلمانية بالبحيرة بالصور.. الجيش يتسلم مقرات اللجان لتأمين الانتخابات البرلمانية بالبحيرة
تسلمت قبل قليل عناصر من القوات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية بقيادة العميد محمد إبراهيم والعقيد خالد رسلان مقرات 1737 لجنة فرعية فى 713 مركزا انتخابيا موزعة على 10 دوائر بمدن ومراكز البحيرة لإختيار 27 من بين 243 متنافسا على المقاعد المخصصة للمحافظة.

وانتشرت عناصر من القوات البحرية وقوات المنطقة الشمالية العسكرية بالإشتراك مع رجال الشرطة لتأمين الإنتخابات البرلمانية المقرر عقدها يومى الأحد والاثنين القادمين
>ومن جانبه تابع اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة واللواء عزيز إدوارد جميع اللجان والمقرات الانتخابية بالمحافظة، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات وتنفيذ جميع القرارات الخاصة بسير العملية الانتخابية حيث تم مراجعة جاهزية جميع اللجان والمقرات الانتخابية لاستقبال العملية الانتخابية والناخبين.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة بشأن تنفيذ الاستحقاق الدستوري الثالث لخارطة المستقبل واجراء الانتخابات النيابية بمرحلتيها الأولي والثانية .

واتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والاجراءات المرتبطة بمعاونة قوات الشرطة في تأمين العملية الانتخابية ، وتوفير المناخ الأمن لتدفق الملايين من أبناء الشعب المصري للمشاركة في اختيار من يمثلهم بمجلس النواب لعام 2015 .

وفى السياق أتمت القوات البحرية ورجال المنطقة الشمالية العسكرية استعداداتهم لتأمين المرحلة الأولي للعملية الانتخابية بمحافظة البحيرة برئاسة العقيد خالد رسلان .

يذكر أن عدد الناخبين بالبحيرة يبلغ 3 ملايين و528 ألفا و484 سوف يدلون بأصواتهم ف فى 1737 لجنة فرعية بـ 713 مركزا انتخابيا موزعة على 10 دوائر بمدن ومراكز البحيرة لإختيار 27 من بين 243 متنافسا على المقاعد المخصصة للمحافظة

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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