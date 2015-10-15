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محافظ الشرقية يرافق حملة لمعالجة مياه الصرق الصحى بالزقازيق

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محافظ الشرقية يرافق حملة لمعالجة مياه الصرق الصحى بالزقازيق محافظ الشرقية يرافق حملة لمعالجة مياه الصرق الصحى بالزقازيق
رافق الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، سيارة متنقلة من الهيئة العربية للتصنيع تقوم بسحب وتنقية مياه الصرف الصحى ومعالجتها للزراعة، بحضور المهندس محسن الحسينى، مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، وممثلى الهيئة العربية لتصنيع.

وتحوى السيارة خزانًا يسحب المياه فى 5 دقائق لتضاف لها مواد معالجة عن طريق وحدة تحكم آلى وتحولها لمياه تصلح للزراعة داخل محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة الزقازيق.

وطالب المحافظ مدير الهيئة القومية لمياه الشرب بدراسة المشروع والاستفادة من التجربة لتعميمها فى الأماكن الأكثر احتياجًا لمحطات صرف صحى بالشرقية حيث تساهم فى توفير الوقت والجهد وتقليل النفقات اللازمة لمد شبكات ومواسير وخطوط انحدار لمحطة رفع ومعالجة للصرف الصحى.

كما تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحى بمدينة الزقازيق والتوسعات الجارية بمحطة المعالجة والتى تستوعب من 80 ألفًا إلى 172 ألف م3 يوميا، ومن المقرر الافتتاح المبدئى لها 2016، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ التوسعات داخل المحطة للقضاء على مشاكل الصرف الصحى بمدينة الزقازيق وضواحيها.

وقرر المحافظ عقد اجتماع الأسبوع المقبل بمكتبه يضم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ومجلس مدينة الزقازيق والكهرباء وشركة المياه والرى والطرق لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع ولسرعة الانتهاء منه ولدخوله الخدمة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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