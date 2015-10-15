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إمرأة عمياء حامل ذهبت لعمل السونار و لكن كانت المفاجأة كبيرة فيديو مأثرة جدا يبكي

  • هو وهى
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إمرأة عمياء حامل ذهبت لعمل السونار و لكن كانت المفاجأة كبيرة فيديو مأثرة جدا يبكي إمرأة عمياء حامل ذهبت لعمل السونار و لكن كانت المفاجأة كبيرة فيديو مأثرة جدا يبكي

إن حياة شخص أعمي صعبة جدا و ليس سهل أن لا تستطيع رؤية كل شيء على الكون و لا تستطيع المرور في الطريق لا حتى رؤية سونار لجنينك , فالأمر أشبه ليس سهلا كما يظنه البعض و إنما يتطلب صبرا كبير و خصوصا أنه ليس هناك مفر من الأمر و أنه في الكثير من الأمراض التي تسبب العمى لم يوجد حل إلى حد الآن أو بعض الحلول التي مازات قيض التجربة فنحن نعرف  أن الله لم يخلق داء إلا و جعل له الدواء فقط يجب إيجاده , و في هذه المقالة لدينا قصة لمرأة حامل و لكنها عمياء و ذهبت لعمل الصونار على بطنها لمشاهدة جنينها و قام الطبيب بوصفه لها و هي متأثرة و تضحك و سعيدة بالأمر و معرفه كيف هو جنينها داخل بطنها و لكن الأمر لن يكون أبدا مثل رؤيته بالعينين مثل كل الناس و لكن قامت شركة huggies بعمل لها مفجأة شاهد ما هي الأمر جد مأثر و قد تبكي

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