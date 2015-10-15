الشهر العقاري: إغلاق مكتبنا أمس بمركز البحوث لإغلاق المبنى كاملا

أعلن المستشار ممدوح سليمان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، أن توقف العمل بمكتب الشهر العقاري داخل المركز القومي للبحوث خلال عطلة رأس السنة الهجرية الموافق أمس “الأربعاء” إنما جاء بسبب إغلاق المركز للمبنى كاملا، حيث يقع مكتب الشهر العقاري بالطابق الثاني به، ومن ثم تم منع موظفي الشهر العقاري من الدخول لمزاولة عملهم في هذا اليوم.

وأشار المستشار ممدوح سليمان – في تصريح له – إلى أن جميع مكاتب الشهر العقاري، استمرت في عملها طيلة الفترة الماضية بما في ذلك أيام العطلات والإجازات الرسمية، وأنها ستستمر في العمل حتى إجراء الانتخابات البرلمانية يومي الأحد والإثنين المقبلين، حتى يتمكن المرشحون من عمل توكيلات لمندوبيهم داخل اللجان العامة والفرعية للانتخابات، وذلك تنفيذا للقرار الصادر من المستشار أحمد الزند وزير العدل بهذا الشأن.