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اهدى علشان ابنك.. الضغط النفسى والتوتر أثناء الحمل يؤخر حبو ومشى الاطفال

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اهدى علشان ابنك.. الضغط النفسى والتوتر أثناء الحمل يؤخر حبو ومشى الاطفال اهدى علشان ابنك.. الضغط النفسى والتوتر أثناء الحمل يؤخر حبو ومشى الاطفال
تتعرض الكثير من الحوامل للضغط والتوتر النفسى وهذا يؤثر بالسلب على الأم والطفل، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أن الضغط النفسى والتوتر اثناء الحمل يسبب تأخر الحبو والمشى عند الأطفال.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health day News”، أن الإجهاد الذى تعانى منه الأمهات خلال فترة الحمل يؤثر بالسلب على سرعة حبو ومشى الأطفال، وكذلك على قدرتهم العقلية والمعرفية فى مرحلة الطفولة المتوسطة إلى المراهقة.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون من جامعة نوتردام أستراليا ومعهد تيليثون أطفال بتحليل بيانات أكثر من 2900 أم من أسترالى، وذلك من حيث الأحداث التى تؤدى إلى الإجهاد والضغط النفسى مثل قلة المال، وفقدان قريب أو صديق، الانفصال أو الطلاق والمشاكل الزوجية، مشاكل من الحمل، وفقدان وظيفة، ونقل المسكن.

وكشفت الدراسة أن الأطفال الذين يولدون لأمهات تعرضن لأحداث أكثر إرهاقاً أثناء فترة الحمل، عانوا من انخفاض معدلات النمو الحركى، وهذا يرجع إلى التأثير التراكمى من الضغط على نظام نمو وحركة الجنين.

ونصح الباحثون النساء الحوامل بممارسة الرياضة وتجنب الضغط النفسى والمشاكل التى تحدث أثناء الحمل من أجل صحة الاطفال وأيضاً لتعزيز القدرة العقلية والحركية لديهم.

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مصر 365