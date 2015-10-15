كارثة صحية.. الوجبات السريعة والجاهزة تسبب ضعف عظام الأطفال أقل من 6 سنوات

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث حذرت من تناول الوجبات الجاهزة للأطفال الأقل من 6 سنوات، لأنها تسبب ضعف وهشاشة العظام.

وأوضح الباحثون من جامعة ساوثهامبتون البريطانية عبر الدراسة التى نشرت فى دورية هشاشة العظام الدولية، أن الحد من الذهاب إلى مطاعم الوجبات السريعة قد يكون له فوائد لتنمية وصحة العظام على المدى الطويل.

وأظهر التحليل الذى شمل على أكثر من 1100 طفل من عمر 3 سنوات إلى 10 سنوات، أن تناول الوجبات السريعة يخفض كثافة المعادن فى العظام للأطفال حديثى الولادة والأطفال الأقل من 6 سنوات.

ولاحظ الباحثون أن وجود محلات مثل البقالين تبيع الفواكه والخضراوات الطازجة بمحيط سكن الأسرة كان مربوطاً بارتفاع كثافة المعادن فى العظام للأطفال فى سن 4 و6 أعوام.

وأضاف الدكتور سايروس كوبر، أستاذ الروماتيزم ومدير وحدة علم الأوبئة فى مجلس البحوث الطبية فى ساوثامبتون، أن حياة الأمهات والأطفال فى بيئة طعام صحية قد تحسن نمو العظام فى مرحلة الطفولة من خلال تأثير نوعية النظام الغذائى للأم والخيارات الغذائية خلال مرحلة الطفولة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

>