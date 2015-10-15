نظفها بطريقة جدتك.. المراتب والمخدات تحوى ملايين البكتيريا وتسبب الربو

نأتى من العمل مرهقين وسرعان ما نذهب إلى السرير دون الخوف من الإصابة بالأمراض داخل المنزل، لكن المفاجأة أنه حتى ونحن فى بيوتنا وعلى سريرنا قد يصيبنا المرض، ومن أشياء لا نتوقع أن تكون سببًا لمرضنا.

حيث كشفت دراسة علمية حديثة، عن أن المراتب والمخدات تحتوى على البكتيريا والفيروسات التى تسبب العديد من الأمراض مثل الربو والاكزيما والسعال.

وعند الكشف بالميكروسكوب المجهرى على 120 قطعة من المراتب والمخدات، وجد الباحثون ملايين من البكتيريا والجراثيم التى تسمى “Colon E”، كما تضم بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية “MRSA” التى تسبب الالتهاب الرئوى، ويمكن أن تسبب التهابات الجلد والفطريات ويمكن أن تؤدى إلى السعال وتفاقم الربو والأكزيما.

وأشار الباحثون إلى أن هذه البكتيريا تتراكم على مر السنين وتكون غير مرئية وتنفسها فى الليل والتى تسبب مشاكل فى البراز، لافتين إلى أن بعض البكتيريا العنقودية الذهبية يمكن أن تسبب التهابات الجلد، وتحتوى على بعض السلالات التى تقاوم المضادات الحيوية، بما فى ذلك “MRSA”.

وأظهرت الدراسة أن الناس يميلون إلى التركيز على تنظيف الأشياء التى يمكن أن ترى بالعين المجردة مثل الوسائد والأغطية ولكن الفراش نفسه لا يتم تنظيفه بشكل صحيح.

ونصح الباحثون باستخدام واقٍ للمرتبة قابل للغسل ثم يترك حتى يجف فى الشمس للحفاظ على فراش خالٍ من البكتيريا وهى الطريقة التى كانت تتبعها جداتنا وأمهاتنا بعمل مراتب من القطن ووضع أكياس من القماش عليها قابلة للفك والغسل والتركيب مرة أخرى وتهويتها فى الشمس بين حين وأخر.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر "صحيفة الديلي" ميل البريطانية.