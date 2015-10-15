في_القمة - حمودي يبكي بعد معرفته أنه ضمن 5 لاعبيين خارج قائمة الزمالك

يدفع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بمحمد إبراهيم جناح الفريق بدلا من أيمن حفني في التشكيل الأساسي بمباراة السوبر.

الزمالك بطل الدوري والكأس سيواجه الأهلي على كأس السوبر بملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات.

وحجز محمد إبراهيم مكانا أساسيا في تشكيل فيريرا على حساب حفني فيما يبدأ دويدار مباراته الثانية على التوالي على حساب محمد كوفي بعد مواجهة النجم الساحلي.

التشكيل الرسمي:

المرمى: الشناوي

الدفاع: حمادة طلبة - أحمد دويدار - علي جبر - أحمد توفيق

خط الوسط: معروف يوسف - طارق حامد - عمر جابر

الهجوم: محمد إبراهيم - باسم مرسي - كهربا