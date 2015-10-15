ضبط المتهم بسرقة خزينة محكمة استئناف الإسكندرية بعد ساعات من الواقعة

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى كشف غموض سرقة ماكينة الصرف الآلى الموجودة داخل محكمة استئناف الإسكندرية خلال ساعات.

وتمكن ضباط المباحث، برئاسة العميد محمد هندى رئيس مباحث المديرية، من ضبط محمد أحمد فهمى 25 سنة موظف بالمحكمة ومقيم بالدخيلة وبحوزته 10 آلاف جنيه وتابلت محمول وعليه شارة معدنية إهداء من محكمة الاستئناف و7 شارات معدنية خاصة بالمحكمة وهارد ديسك وخاتم باسم المستشار يسرى محمد الجميل رئيس محكمة الاستئناف وسماعة تليفون وعدد 4 كارت ميمورى وطبق معدنى خاص بالمحكمة.

وكان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تلقى بلاغاً من العميد أيمن عوض مدير ادارة شرطة النجدة يفيد بالإبلاغ عن سرقة ماكينة الصراف الآلى الخاصة بالبنك الأهلى،

>تم استدعاء الأدلة الجنائية والحفاظ على مسرح الجريمة، بكشف البصمات وعمل تحريات المباحث تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.