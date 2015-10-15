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حبس كويتى الجنسية 4 أيام لاتهامه بعرض رشوة على ضابط شرطة بقسم الهرم

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حبس كويتى الجنسية 4 أيام لاتهامه بعرض رشوة على ضابط شرطة بقسم الهرم حبس كويتى الجنسية 4 أيام لاتهامه بعرض رشوة على ضابط شرطة بقسم الهرم
أمرالمستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم، بتحقيقات شريف رشاد وكيل النيابة، بحبس " ناصر.م" كويتى الجنسية، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بعرض رشوة على ضابط قسم شرطة الهرم.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء قيام القوة الأمنية بإستيقاف السيارة رقم " م أ 5316" مرسيدس طلب ضابط من القوة المتواجدة رخصة القيادة الخاصة بالسائق، ورخصة السيارة وأثناء إخراج قائد السيارة يده من جيبة سقط سلاح أبيض "مطواه " فقام المتهم بالنزول من السيارة وإعطاءه جواز السفر وتبين أنه كويتى الجنسية ، وعرض عليه رشوة خمسة آلاف جنيه مصرى، للتغاضى عن الواقعة، ما دفع الضابط بان يحرر محضر ضده.

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