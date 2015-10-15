وائل جمعة يكشف: ميزة خططية مهمة جدا في حسام غالي

حسام غالي يحب أن يدفع الأهلي بالكامل للأمام. لهذا وجوده بات مهما للغاية أمام الزمالك اليوم الخميس في مباراة السوبر من وجهة نظر وائل جمعة مدير الكرة السابق للفريق الأحمر.

وقال الصخرة الذي يحل ضيفا على قناة الحياة لتحليل المباراة التي تقام على أرض ملعب هزاع بن زايد مع السادسة مساء بتوقيت القاهرة: "غالي مهم جدا للفريق".

وأفصح "غالي يحب أن يدفع الفريق بالكامل للأمام. يحب أن يشكل ضغطا مبكرا على الخصوم".

وتابع "هذه هي طريقة لعبه. وهذه هي أهميته للفريق وأهمية وجوده داخل أرض الملعب".

وأضاف "لهذا أتمنى أن يلعب غالي متقدما بقليل عن حسام عاشور لممارسة هذا الدور".