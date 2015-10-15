كبير سدنة البيت الحرام: آل سعود قاموا بطلاء باب الكعبة بـ278 كيلو ذهب

قال الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبى، كبير سدنة البيت الحرام، إن مفتاح الكعبة يظلون يعملون به ما دام صالحا وفى حالة عدم صلاحيته يتم تغييره بآخر، ولا توجد مشكلة فى ذلك، موضحا أن مفتاح الكعبة مصنوع من المعدن وليس مطلياً بالذهب.

وأضاف كبير سدنة البيت الحرام، فى حواره على فضائية "سى بى سى" أن باب الكعبة هو الذى يتم طلاؤه بالذهب، مفيدا بأن آل سعود قاموا بطلاء باب الكعبة بـ278 كيلو من الذهب إضافة إلى أن كسوة الكعبة مصنوعة من الحرير منذ الاتباع فى الوقت الذى تختلف فيه نقوش الكسوة من عصر لآخر.

وأوضح أن كسوة الكعبة كلها مكتوب عليها "لا إله إلا الله- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم"، مشيرا إلى أن هذه الجمل مكتوبة على كل كسوة الكعبة.