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حريق يلتهم "حمام" فى المبنى القديم لمطار القاهرة بسبب ماس كهربائى

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حريق يلتهم "حمام" فى المبنى القديم لمطار القاهرة بسبب ماس كهربائى حريق يلتهم "حمام" فى المبنى القديم لمطار القاهرة بسبب ماس كهربائى
التهم حريق حمام بمطار القاهرة "المبنى القديم" وسيطرت قوات الحماية المدنية عليه بعد إخلاء المبنى من الموظفين وبالفحص تبين أن عامل كارتة حاول تحضير كوب شاى بواسطة سخان فحدث ماس كهربائى تسبب فى الواقعة التى عاينها فريق من نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة وإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة.

كانت البداية عندما توجه "عامل كارتة" إلى الحمام لتحضير كوب شاى وقام بتوصيل كابل السخان ما نتج عنه الماس المتسبب فى الحريق وعليه تم القبض على العامل وإحالته إلى النيابة .

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