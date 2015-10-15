بالصور.. استعدادات 185 ألف ضابط وصف وجندى لتأمين الانتخابات البرلمانية

ينشر " اليوم السابع " صور استعدادات القوات المسلحة لتأمين الانتخابات البرلمانية خلال المرحلة الأولى فى 14 محافظة، بـ 185 ألف ضابط وصف وجندى، فى 18945 مقرا انتخابيا بالتعاون مع الشرطة المدنية.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكافة التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، ووضع الخطط الخاصة بتدريب القوات والتى اشتملت على تنفيذ إجراءات الاستعداد والتجهيز الفنى والإدارى، والتدريب على الموضوعات الفنية لكافة التخصصات، وكذلك على كيفية التصرف فى مواجهة المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن فى محيط اللجان وذلك وفقا للأساليب القانونية، وذلك بالاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الانتخابية السابقة .

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