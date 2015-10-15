"التعليم": لسنا ملزمين بتوفير استراحات المعينين بمسابقة الـ30ألف مدرس

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل مكتب وزير التربية والتعليم رسالة نصية لجريدة اليوم السابع رداً على ما جاء فى خبر "صحافة المواطن.. المعلمات المغتربات بسوهاج: "الاستراحة تتحول لعنبر سجن"، والمتضمن إشارة إلى معلمات تم توزيعهن على إدارات "جرجا – البلينا – دار السلام ) متضررات من سوء الاستراحات المعدة لهم وأنها غير آدمية.

وقالت الوزارة فى ردها" إنه بدراسة هذا الموضوع مع الجهات المعنية بالوزارة فقد أفادتنا بأنه لا يوجد تجهيز استراحات للموظفين الجدد المعينين ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم، إذ إن الوزارة غير مُلزمة بتوفير استراحات للمعلم وبناء عليه تم مخاطبة الإدارات بهذا الرأى، إلا أن إدارة البلينا قامت بإعداد استراحة مؤقتة لمدة أربعة أيام فقط لاستقبال المعلمين المغتربين لحين قيام المعلم أو المعلمة بتدبير سكن لنفسه بالمدينة، وهذا يعد إجراء استثنائيا تحت مسئولية السيد مدير إدارة البلينا التعليمية".

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- صحافة المواطن.. المعلمات المغتربات بسوهاج: "الاستراحة تتحول لعنبر سجن"

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