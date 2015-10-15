اتحاد المصريين فى الخارج يطلق حملة تحويلات بـ4 مليارات دولار لمصر

يطلق الاتحاد العام للمصريين فى الخارج حملة تحويلات، تبدأ فى العشرين من شهر أكتوبر الجارى وحتى أول شهر ديسمبر المقبل، لمدة أربعين يوما، لتحويل أربعة مليارات دولار إلى مصر

وقال صلاح يوسف، المتحدث باسم الاتحاد العام للجاليات المصرية فى الخارج، فى تصريحات صحفية، إن تلك الحملة تستهدف حث المصريين بالخارج على تحويل أربعة مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصرى تحت شعار (دعم الاقتصاد واجب وأمل).

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