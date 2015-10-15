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النيابة تحبس المتهم باغتصاب طفل وتتهم والدته بالإهمال فى رعايته بقليوب

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النيابة تحبس المتهم باغتصاب طفل وتتهم والدته بالإهمال فى رعايته بقليوب النيابة تحبس المتهم باغتصاب طفل وتتهم والدته بالإهمال فى رعايته بقليوب
أمر محمد الرفاعي وكيل أول نيابة قليوب بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيق فى اتهامه بالتعدى جنسيا على طفل عمره 5 سنوات ووجه لوالدة الطفل تهمة الإهمال في رعايته وأخلت سبيلها .

كان الرائد محمد الشاذلي رئيس مباحث مركز قليوب تلقى بلاغا من "هشام .م" - 42 سنة عامل - اتهم فيه "هيثم .س.ع 37 سنة" عامل بالتعدى جنسيا على ابنه "عبد العزيز" 5 سنوات "المقيم مع والدته بقرية طنان دائرة المركز لانفصاله عنها، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم فأنكروعلل اتهامه بتقدمه لخطبة والدة الطفل كما انكرت والدة الطفل "نورا .م.ع " 31 سنة ربة منزل الواقعة وعللتها برغبة مطلقها فى ضم الطفل لحضانته.

وبعرض الطفل على مستشفى قليوب العام اثبت التقرير أن الطفل مصاب بحروق متفرفة وكدمات في مؤخرته واثار إطفاء سجائر كما اكد الطفل أمام النيابة أن المتهم كان يتعدي عليه جنسيا وعندما يرفض يعتدي عليه بالضرب.

وباخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تحرر بالواقعة المحضر رقم 18193 جنح مركز قليوب لسنة 2015 وبعرضه على النيابة اصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار تامر محمود مختارو إشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات جنوب بنها.

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مصر 365