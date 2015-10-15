تأجيل محاكمة المتهمين فى "خلية إمبابة الإرهابية" لجلسة 12 نوفمبر المقبل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، لجلسة 12 نوفمبر المقبل، لسماع الشهود الأول والثانى والثالث، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم فى غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية والمفرقعات والأسلحة البيضاء.