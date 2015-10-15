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العثور على جثة مسن روسى مقتولا بعدة طعنات داخل شقته فى الغردقة

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العثور على جثة مسن روسى مقتولا بعدة طعنات داخل شقته فى الغردقة العثور على جثة مسن روسى مقتولا بعدة طعنات داخل شقته فى الغردقة
عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سائح روسى مصاب بعدة طعنات نافذة فى الصدر و"عارى تمامًا" داخل شقته بمنطقة الأحياء فى الغردقة. وبإيداع الجثة مشرحة المستشفى العام تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء عادل التونسى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد على عامر، رئيس المباحث الجنائية، بالعثور على جثة روسى الجنسية يدعى "ميكائيل"، 60 سنة، مصاب بطعنات داخل مسكنه بأحد المنتجعات فى منطقة الأحياء شمال الغردقة.

وانتقل إلى مكان الواقعة الرائد أحمد لاشين، رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، ومعاونه الرائد هشام الأمير، وعثرا على الجثة عارية تمامًا، واستبعدت التحريات أن يكون القتل بدافع السرقة لوجود كل محتويات الشقة.

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مصر 365