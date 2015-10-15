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ضبط 160 كيلو لحوم ودواجن فاسدة فى بنى سويف

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ضبط 160 كيلو لحوم ودواجن فاسدة فى بنى سويف ضبط 160 كيلو لحوم ودواجن فاسدة فى بنى سويف
شنت مباحث تموين بنى سويف، برئاسة المقدم محمد محفوظ، حملة مكبرة ضبطت خلالها 160 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية وفاسدة.

ضبطت الحملة داخل سوبر ماركت بمنطقة الحمرايا ملك "م م م" منتجات فاسدة عبارة عن 22 كيلو برجر، 3 كيلو أجنحة دجاج، 8 كيلو لحمة مفرومة، 10 كيلو دجاج، 8 كيلو سجق، 15 علبة ملبن، 13 باتيه، 15 كيس لبن بخيرة.

كما ضبطت داخل محل بمدينة بنى سويف الجديدة ملك "ج ع ع"، منتجات مجهولة المصدر بدون أى بيانات عبارة عن 12 كيلو لحم مفروم، 7 كيلو دجاج، 5 كيلو قطع ديك رومى، 5 كيلو كبدة، 15 كيلو لحوم مجمدة، 9 كيلو سجق.

وضبطت أيضًا فى مطعم للمشويات بمنطقة الحمرايا ملك "م س م" 10كيلو كفتة مجهولة المصدر، وحررت محاضر بالمخالفات وأحالت المتهمين للنيابة العامة.

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مصر 365