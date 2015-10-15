حملة أمنية بالعاشر من رمضان لضبط الخارجين عن القانون بالمجاورات السكنية

شنت قوات الأمن فى العاشر من رمضان حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بالمجاورات السكنية، حيث تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بالشرقية بعد إبلاغ العقيد محمد عربان رئيس مباحث العاشر من رمضان يفيد بنتائج حملة أمنية شنها قسم ثانى العاشر من رمضان.

وقامت الحملة بالقبض على "أ.س.ع.ع" 20 سنة بالمجاورة 45 عاطل وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"أ.م.ع.أ" 23 سنة بالمجاورة 36 عاطل سلاح أبيض، وحرر له المحضر رقم 6479 جنح ثان العاشر، والقبض على "م.ع.س.س" 22 سنة مجاورة 45 وبحوزته 250 جرام حشيش و240 جنيها ودراجة بخارية وتليفون محمول، وتم تحرير المحضر رقم 6571 جنح ثان العاشر.

وتم العرض على النيابة العامة بالعاشر برئاسة المستشار محمد جودة، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضية.