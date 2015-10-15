أخبار عاجلة

بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
مقتل 20 شخصًا على الأقل جراء انقلاب عبارة في ميانمار -
ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حملة أمنية بالعاشر من رمضان لضبط الخارجين عن القانون بالمجاورات السكنية

Google+ Print
حملة أمنية بالعاشر من رمضان لضبط الخارجين عن القانون بالمجاورات السكنية حملة أمنية بالعاشر من رمضان لضبط الخارجين عن القانون بالمجاورات السكنية
شنت قوات الأمن فى العاشر من رمضان حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بالمجاورات السكنية، حيث تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بالشرقية بعد إبلاغ العقيد محمد عربان رئيس مباحث العاشر من رمضان يفيد بنتائج حملة أمنية شنها قسم ثانى العاشر من رمضان.

وقامت الحملة بالقبض على "أ.س.ع.ع" 20 سنة بالمجاورة 45 عاطل وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"أ.م.ع.أ" 23 سنة بالمجاورة 36 عاطل سلاح أبيض، وحرر له المحضر رقم 6479 جنح ثان العاشر، والقبض على "م.ع.س.س" 22 سنة مجاورة 45 وبحوزته 250 جرام حشيش و240 جنيها ودراجة بخارية وتليفون محمول، وتم تحرير المحضر رقم 6571 جنح ثان العاشر.

وتم العرض على النيابة العامة بالعاشر برئاسة المستشار محمد جودة، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365