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تجديد حبس السائق المتهم بخطف واغتصاب الطفلة المعاقة فى الخانكة

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تجديد حبس السائق المتهم بخطف واغتصاب الطفلة المعاقة فى الخانكة تجديد حبس السائق المتهم بخطف واغتصاب الطفلة المعاقة فى الخانكة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية حبس سائق الـ"توك توك" المتهم بخطف فتاة "من الصم والبكم" واغتصابها فى منزله بمدينة المرج الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من المقدم حمادة عبد العزيز رئيس مباحث مركز الخانكة بإبلاغه من قبل "سارة.هـ" - 15 سنة (من ذوى الاحتياجات الخاصة) بأنها أثناء عودتها من مستشفى الخانكة استقلت "توك توك" قيادة "جلال .م .ا"- 30 سنة - لتوصيلها إلى محل إقامتها إلا أنه اقتادها إلى مسكنه واعتدى عليها جنسياً.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم بعدما أكدت التحريات بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالقليوبية صحة ارتكابه الجريمة، فضلا عن تعرف الضحية عليه بعدما اصطحبها رجال الشرطة إلى الموقف الذى يعمل فيه المتهم، وقالت - من خلال خبير فى لغة الإشارة - بأنه اغتصبها.

تحرر للمتهم المحضر رقم 10311 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015، و قرر حسن عبد المعطى وكيل أول نيابة الخانكة برئاسة المستشار جمال حتة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية وجدد قاضى المعارضات اليوم.

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مصر 365