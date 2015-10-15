ننشر منطوق الحكم على المتهمين فى "خلية الظواهرى الإرهابية"

حصل "اليوم السابع" على منطوق حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين على المتهمين في "خلية الظواهرى الإرهابية" والقاضى بالاعدام شنقا لـ10 متهمين والمؤبد لـ32 متهما والحكم بالسجن المشدد 15 سنة على 16 متهما، وتغريم اثنين منهم 20 الف جنيه، وبراءة 16 متهما وانقضاء الدعوى لـ3 متهمين لوفاتهم .

يذكر أن 10 متهمين في القضية حصلوا على أكثر من حكم.

نص منطوق الحكم:

"بعد علي المواد 11 و304 فقرة 1 و2 و308 فقرة 1 و313 و381 فقرة 2 و384 فقرة 1 من قاون الاجراءات الجنائية والمواد 13 و39 و86 و86 مكرر فقرة 1و2 و 86 مكرر ا فقرة 1و2 و86 مكررد و88 مكرر ا فقرة 1و2 و88 مكرر ب و98 ه و102 فقرة ا من قانون العقوبات والمواد 1 فقرة 1و2 و6 و25 مكررا فقرة 1 و26 فقرة 1و2و3و4و6 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين ارقام 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 ة97 لسنة 1992 والمرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والبنود ارقام 2 و5 و7 من الجدول رقم 1 والجدول 2 الملحقين بالاول والبند ا من القسم الأول والبند ب من القسم الثاني من الجدول 3 المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والملحق بالقانون الاول والبنود ارقام 9 و69 و77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات والمواد 1 و48 و77 علي 1 بند 2 و3 و4 من القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 17 و30 و32 فقرة 2 من قانون العقوبات، حكمت المحكمة اولا بإجماع اراء المحكمة بمعاقبة كلا من فوزي محمد السيد سيف الدين المكني ابو مريم وعمر عبد الخالق عبد الجليل المكني ابو ادم ومحمد فتحي عبد العزيز الشاذلي وعزيز عزت عبد الرازق موسي المكني ابو صهيب وسيد احمد السيد الحريري وناصر عبد الفتاح محمد براغيث المكني ابو بلال واحمد جمال فرغل رضوان وشهرتة هاني ابو عبد الله وأحمد محمود عبد الرحيم محمد وعماد ممدوح عبد العظيم أبو الغيط وبلال ابراهيم صبحي فرحات المكني توفيق بالاعدام شنقا"

ثانيا "بمعاقبة المتهمين عبد الرحمن علي اسكندر وعبد الرحمن زوام ابيض وسامح عثمان محمد جعفر وسلامة جمعة سليم سلامة وشهرتة أبو زيد الغرياني و أحمد محمد عبد الرازق عبد العليم وكرم أحمد عبد الرحمن عبد الحليم وشريف عوض عبده نزهة وابراهيم محمد عصام الدين خضري وعمر حمدي محمود علي وعمر زكريا محمد السعداوي ومحمد سعد عبد التواب سليمان ورضا محمد علي عبدالله وأحمد عادل السيد يوسف مدكور و عبدالله رضا محمد علي عبد الله وأحمد حسن علي عبد الرحمن ووليد أحمد علي أحمد والمكني أبو عبيدة وهشام صبحي عبد الهادي عوض وعاصم زكى حسن، ومحمد إبراهيم جمعة القرم، ووائل كمال حداد أبو النصر، بالسجن المؤبد".

ثالثاً "بمعاقبة كل من عمر عبد الخالق عبد الجليل محمود السعدنى، وعزيز عزت عبد الرازق موسى، وعمر حمدى محمود على، وعمر زكريا محمد السعداوى، ومحمد سعد عبد التواب سليمان، وسيد أحمد الحريرى، وناصر عبد الفتاح براغيث، وأحمد جمال فرغل رضوان، وأحمد محمود عبد الرحيم، ورمضان جمعة مسعود، وكال الدين حمود المكنى "أبو عمرو"، وعبد العزيز سيد عبد العزيز، بالسجن المؤبد".

رابعاً: "قضت المحكمة بمعاقبة أبو الفتوح عبد المقصود السيد أحمد عمر، وكمال الدين حمود، وعبد العزيز سيد عبد العزيز، ومصطفى حسين السيد الكاشف، وأحمد محمد ماهر عبد الرحمن، ومحمد أحمد محمود خليل، ومحمد إبراهيم أحمد آدم، وسيد جمال مصطفى حافظ، ومحمد فاروق عبد الغنى موسى، وأحمد ابو الفتوح السيد، ومصطفى مصطفى البدرى، وحسام فتحى السيد، ووليد رفعت يونس، وسيد محمد حسين، بالسجن المشدد 15 عاماً".

خامساً "معاقبة أحمد ماهر أحمد إسماعيل، وباسم سعد مصطفى الأكثر، بالسجن المشدد 15 عاماَ، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، عما أسند إليهما من إحراز سلاح آلى وذخيرة، مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه".

سادساً: "معاقبة حسام إبراهيم إبراهيم قشطة، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه".

وسابعاً "قضت المحكمة ببراءة كل من: محمد محمد ربيع الظواهرى، ومحمد السيد السيد حجازى، وداؤد خيرت سليمان ابو شنب، ووسام جمال الدين محمود على سلامة، وهانى مهلل صادق يوسف، وأسامة جبريل ثابت على، ومحمد أحمد يحى زيان، ومدنى إبراهيم حنفى جياة، ومحمد حسين حسن أحمد جمعة، وعبد الخالق عبد الجليل محمود السعدنى، وأحمد عبد الخالق عبد الجليل محمود السعدنى، ومحمود ياسين محمد، ومحمد سيد عبد الرازق السيد، ووليد حسين محمد حسين، وأحمد علاء الدين فضل الله، ومحروس حسن على عبده".

وهنا انهار المتهمون الصادر حكم بإدانتهم، وانتابت المتهم باسم سعد المعاقب بالسجن 15 سنة، وغرامة 20 ألف جنيه حالة عصبية، وظل يصرخ ويهلل ويطرق على مقاعد قفص الاتهام، ويقسم: "والله ما عملت حاجة"، وأمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام لتحريك دعوى جنائية ضده لتعطيله استمرار النطق بالحكم، لكنه ظل يصرخ ويردد: "والله ما عملت حاجة"، فاكتفت المحكمة بتكليف الحرس بإخراجه من القاعة، وظل المتهم يستسمح المحكمة:"أرجوك اسمعنى والله ما عملت حاجة"، لكن قوات الأمن أخرجته من القاعة.

وتضمن البند الثامن من الحكم، تبرأة عدد من المتهمين الذين أدينوا فى بنود اتهام أخرى، وهم أبو الفتوح عبد المقصود أحمد عمر، ومحمد فتحى عبد العزيز الشاذلى، وأحمد محمود عبد الرحيم، وعمر حمدى على، وسيد أحمد الحريرى، ومحمد إبراهيم القرم، وعمر زكريا السعداوى، ورضا محمد عبد الله، وأحمد عادل يوسف مدكور، وعبد الله رضا على، وأحمد ماهر إسماعيل، ورمضان جمعة مسعود، وحسام إبراهيم قشطة، وباسم سعد الأكثر.

تاسعاً "قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، ضد كل من نبيل محمد عبد المجيد المغربى، وعبد الرحمن سيد رزق ابو سريع، وهمام محمد أحمد على عطية، لوفاتهم".

عاشراً "إلزام المتهمين المقضى بإدانتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والآلات المضبوطة، التى من شأنها أن تستعمل فيها، وكذا المضبوطات، التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها، أوعرضها للبيع، جريمة فى ذاته".

وفى البند الحادى عشر"أمرت المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق ضد محمد ربيع الظواهرى، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة، للتحقيق فيما أثير أثناء المحاكمة من قيامه بإنشاء وتأسيس وإدارة جماعة الطائفة المنصورة، على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، عملاً بالمادة الحادية عشر من قانون الإجراءات الجنائية".

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