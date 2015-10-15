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بالصور.. بدء جلسة محاكمة 16 متهمين بقضية "خلية إمبابة الإرهابية"

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بالصور.. بدء جلسة محاكمة 16 متهمين بقضية "خلية إمبابة الإرهابية" بالصور.. بدء جلسة محاكمة 16 متهمين بقضية "خلية إمبابة الإرهابية"
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة"، وتستمع المحكمة الآن لشهادة شاهدة الإثبات "سيدة السيد" .

واستعرضت المحكمة في مستهل الجلسة تقرير الطب الشرعي بخصوص الكشف عن المتهمين "محمد حمدي زكي وأنس مصطفى وحسن على حسن، والذي أورد أنه تعذر من الوجهة الفنية تحديد سبب الإصابات وتاريخها و الأداة المستخدمة .

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف الى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن إتهام حيازة الأسلحة النارية والمفرقعات والأسلحة البيضاء .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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