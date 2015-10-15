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لاعب تشيلسي السابق: أصبحت قلقا للغاية مما يقوم به مورينيو

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لاعب تشيلسي السابق: أصبحت قلقا للغاية مما يقوم به مورينيو لاعب تشيلسي السابق: أصبحت قلقا للغاية مما يقوم به مورينيو

انتقد جرايم ليسو لاعب تشيلسي السابق تصرفات جوزيه مورينيو المدرب الحالي للفريق وأعرب عن قلقه من تأثير أفعال الأخير على كرة القدم الإنجليزية.

ووقع الاتحاد الإنجليزي عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على المدرب البرتغالي وقام بتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني بسبب انتقاده للأداء التحكيمي.

وفتح الاتحاد تحقيقا في واقعة توبيخ مورينيو لطبيبة تشيلسي عندما دخلت أرض الملعب دون إذنه في مباراة سوانزي سيتي في الدوري قبل أن ترحل عن النادي بعد ذلك.

ويعاني تشيلسي من تراجع النتائج هذا الموسم فيحتل حاليا المركز الـ16 بثماني نقاط بعد ثماني جولات من الدوري.

وكتب ليسو في صحيفة ذا تايمز الإنجليزية "ما يقلقني أكثر في ظل عملي مع الاتحاد الإنجليزي هو تأثير سلوك مورينيو على اللعبة ككل".

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