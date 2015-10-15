تذاكر مخفضة ورحلات سياحية لجمهور الدورة”37″ لمهرجان القاهرة السينمائى

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الناقدة د.ماجدة واصف ،عن طرح باقات تذاكر من فئة ( 10تذاكر) بقيمة 100 جنيه ،و (5 تذاكر ) بقيمة 50 جنيه ، وذلك عبر منفذ بيع الهناجر بدار الاوبرا فى الخامس من نوفمبر القادم ،ويضمن شراء تلك الباقات ،دخولاً سهلا إلى العروض السينمائية بدار الأوبرا .

كما تقرر ولأول مرة،إقامة سحب لحاملي تلك الباقات على ثلاث تذاكر سفر مجانية ،لكل من باريس و الأقصر ،تقدمها شركة مصر للطيران لفائِزين من حاملي باقة التذاكر فئتي خمسون جنيهاً ومائة جنيهاً ، حيث يحصل شخص واحد من حاملي باقة التذاكر فئة المائة جنيه، على تذكرتي سفر مجانيتين إلى العاصمة الفرنسي|، بينما يحصل شخص واحد من حاملي باقة التذاكر فئة الخمسين جنيه ،على تذكرة سفر مجانية إلى العين لمتابعة مباراة الأقصر . وذلك فى سحب علني يتم بإشراف ممثل عن شركة مصر للطيران،وفي حضور مندوبي الصحافة ووسائل الإعلام.

ويُقام السحب العلني على أرقام باقات التذاكر المباعة للجمهور يوم 19 نوفمبر 2015،وفور الإعلان عن أسماء الفائزين تقوم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بتسليمهم دعوات حضور حفل ختام الدورة السابعة والثلاثين، الذي يُقام ليلة 20 نوفمبر،ويشهد مع توزيع جوائز الدورة،منحهم تذاكر السفر المجانية . وذلك بناء على اتفاق أبرمته إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،برئاسة د.ماجدة واصف، مع شركة مصر للطيران ( الناقل الرسمى للمهرجان) تمنح الشركة الوطنية بموجبه تذاكر السفر المجانية .