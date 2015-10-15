"ياس" مول يستضيف أسبوع الموضة الأول في أبوظبي

يستضيف "ياس" مول، الوجهة الرائدة للموضة في أبوظبي، أسبوع الموضة الأول في العاصمة في الرابع عشر من أكتوبر، والذي يتزامن مع سلسلة من أسابيع الموضة في مختلف العواصم العالمية الشهيرة مثل لندن ونيويورك وميلان وباريس. وسيشهد المقيمون والسائحون في "ياس" مول الكشف عن تشكيلة أزياء فصلي الخريف والشتاء الجديدة الرائعة التي تقدمها أشهر العلامات التجارية العالمية، إلى جانب إقامة 15 عرضاً من عروض المنصة المقدمة من 13 علامة تجارية تناسب كل الأذواق.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات أسبوع الموضة في ياس مول في الرابع عشر من أكتوبر، بحضور النجمة الخليجية المحبوبة "تيم الفلاسي" في اليوم الثاني، يتبعها عاشقة الموضة "فوز الفهد" في السابع عشر من أكتوبر، ثم الحضور المميز لخبيرة الأناقة والمذيعة التلفزيونية اللبنانية الشهيرة "جويل ماردينيان" في ختام فعاليات أسبوع الموضة في الثامن عشر من أكتوبر.

وسيبدأ الأسبوع بعروض المنصة التي تضم أشهر العلامات التجارية الأوروبية، مثل "سونيا باي سونيا ريكيل" Sonia by Sonia Rykiel، و"لوريل" Laurel، و"ويل" Weill، التي ينفرد ياس مول بمتاجرها الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط. وغيرها الكثير من أشهر الماركات العالمية التجارية.

سيمنح أسبوع الموضة في ياس مول المقيمين والزائرين لمدينة أبوظبي تجربة لا تُنسى، تتبعها سلسلة من الفعاليات الشيّقة طوال شهر نوفمبر، احتفالاً بمرور العام الأول على افتتاح ياس مول وموسم الموضة الأول المقبل.