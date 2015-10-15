السوبر المصري في العين … برعاية «أولاد زايد»

كتبت : شيماء حفظي

«السوبر المصري» والذي ينطلق بعد ساعات قليلة، بين بطل الدوري المصري والكأس ووصيف البطولتين “الزماك والأهلي”، تنقل وكالة أنباء أونا تغطية لأجواء المباراة من الإمارات العربية.

> وبدأت أعداد جماهير الناديين في التزايد لحضور المباراة، التي تحظى باهتمام بالغ من دولة الإمارات تحت رعاية أولاد زايد، باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين بأبوظبي.

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«قناة أبو ظبي من موقع الكلاسيكو»

> كشفت قناة أبو ظبي الرياضية عن تفاصيل تغطيتها للمباراة والحدث من خلال وضع كل الامكانيات الكبيرة لتقديم مباراة على أعلي مستوى، حيث سيتم تغطية اللقاء من الملعب بواسطة 22 كاميرا لتغطي كل جزء في الملعب، من بينها الكاميرا “اسبيدر” العنكبوتية التي توضع فوق الملعب وكاميرا “اوبتي كوبتر” المحمولة على الطائرة الموجهة وكاميرا “هيبرموشن” وهي مخصصة لاعادة اللقطات بابطئ سرعة، وهي واحدة من أحدث الكاميرات في نقل المباريات.

> ويسبق المباراة استوديو التحليل الفني الذي يذاع على القناة مباشرة، من أرض ملعب هزاع بن زايد ويبدأ قبل ساعتين كاملتين من موعد انطلاق المباراة والتي ستقام في الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، السادسة بتوقيت القاهرة، ويتواجد في الاستوديو الذى يقدمه المذيع اسامة الاميري كل من زبير بيا وخالد بيومي ومحسن صالح.

في نفس الوقت ستتواجد كاميرا في ملعب نادي الزمالك بميت عقبة وأخرى بملعب النادي الاهلي بالجزيرة، وثالثة بجامعة الدول العربية حيث مقر نادي الزمالك لرصد كل تفاعلات الجماهير واللقاء معها قبل المباراة وبعدها.

«بعد المباراة ..هناك وقت للاحتفال أيضًا»



> ويستمر بث قناة ابو ظبي الرياضية ليقدم احتفال الفريق الفائز بالكأس وتوزيع الجوائز كاملًا مع تصريحات ما بعد المباراة من لاعبي الفريقين والمسئولين الحاضرين في ملعب المباراة.

وتبث القناة بعد انتهاء المباراة برنامج “زمالك أهلي” الذى يستضيف فيه فاروق جعفر وأحمد الخضري رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك وعلاء عزت الصحفي بالأهرام ومجلة الاهلي لتحليل اللقاء والحديث عن الايجابيات التى جاءت من وراء اقامتها بالامارات، مع فقرة خاصة باللقاء مع اثنين من لاعبي الفريق الفائز بالكاس بالاضافة الى العديد من وسائل الاتصال من القاهرة ومن مقر اقامة الفريقين في مدينة العين، مع متابعة لاحتفالات الجماهير بالفوز.

«المباراة حدث إماراتي أيضًا»

وقال محمد إبراهيم المحمود رئيس مجلس إدارة أبو ظبي للاعلام : “اننا ننظر للمباراة هنا ليس بوصفها حدث كروي رياضي هام وحسب يجب علينا تغطيته باكبر قدر من المهنية والاحترافية بقدر ما نظرنا للمباراة بوصفها حدث اماراتي كما هو حدث مصري يستحق كل اهتمام ورعاية من قبلنا، لذا كان من الطبيعي ان تكون توجيهاتنا بوضع كل الامكانيات المناسبة لتقديم هذا اللقاء لمشاهدينا ومشجعي الفريقين في الوطن العربي باعلى مستوى وقدر من الاهتمام والمتابعة”.

وأشار محمد المحمود إلى أن مثل هذه الفعاليات وغيرها تعزز وتعمق ما بين الشعبين والبلدين من علاقات اخوية مصيرية راسخة لم تنقطع ولن تنقطع في أي يوم من الايام، مشيرًا الى ان وصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله دومًا أمام أعيننا في كل ما يخص مصر التى هي وطن ثان لنا كما أن الامارات هي وطن ثان للمصريين .

وتمنى رئيس مجلس إدارة أبو ظبي للاعلام أن يكون هناك مزيد من اللقاءات والفعاليات التى تجمع البلدين وشبابهما لما فيه صالح الوطنين متمنيا التوفيق للفريقين في تقديم صورة جميلة للكرة المصرية.