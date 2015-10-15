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نصائح « زيزو» للأعبي الأهلي قبل ساعتين من بدء المباراة

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نصائح « زيزو» للأعبي الأهلي قبل ساعتين من بدء المباراة نصائح « زيزو» للأعبي الأهلي قبل ساعتين من بدء المباراة

حرص الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي “زيزو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إلقاء محاضرة فنية للاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة إلى ملعب هزاع بن زايد بالإمارات لخوض مباراة السوبر امام الزمالك .
> وقام المدير الفني بمراجعة خطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات اللازمة للظهور بشكل طيب وتقديم عرض قوي يساهم في الفوز باللقب .

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