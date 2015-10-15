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مصادر يمنية: انفجارات عنيفة بمخازن أسلحة بمحافظة البيضاء

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مصادر يمنية: انفجارات عنيفة بمخازن أسلحة بمحافظة البيضاء مصادر يمنية: انفجارات عنيفة بمخازن أسلحة بمحافظة البيضاء
هزت انفجارات عنيفة اليوم الخميس مديرية السوادية بمحافظة البيضاء 168كم جنوب شرق العاصمة صنعاء إثر انفجار مخازن أسلحة استهدفتها طائرات التحالف العربى .

وقال سكان محليون إن غارات عنيفة شنتها طائرات التحالف استهدفت مخازن الأسلحة بمعسكر اللواء 26 حرس المتمركز بمديرية السوادية والذى يسيطر عليه الحوثيون وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح.

وأوضحت المصادر أن انفجارات عنيفة هزت المنطقة إثر انفجار صواريخ كانت مخزنة بداخل المعسكر، وأن اعمدة الدخان تصاعدت بشكل كثيف منها.

و ما يزال طيران التحالف يحلق فى أجواء المنطقة بشكل كثيف دون إطلاق المضادات الارضيّة من قبل الحوثيين وقوات صالح.

ويواصل طيران التحالف العربى بقيادة غارته الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح منذ أكثر من ستة أشهر لاستعادة "شرعية الدولة"، مخلفاً أضرارا مادية وبشرية كبيرة فى صفوفهم.

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مصر 365

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