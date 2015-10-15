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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: إعدام 10 وبراءة الظواهرى فى قضية الخلية الإرهابية.. مع حسن مجدى

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بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: إعدام 10 وبراءة الظواهرى فى قضية الخلية الإرهابية.. مع حسن مجدى بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: إعدام 10 وبراءة الظواهرى فى قضية الخلية الإرهابية.. مع حسن مجدى
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها. وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

الإعدام لـ10 وبراءة الظواهرى فى قضية الخلية الإرهابية

البنك المركزى يخفض قيمة الجنيه لـ793 قرشًا أمام الدولار

الموندو الإسبانية مدافعة عن إنتصار: “الجنس” لابد أن يدرس فى مدارس

الأهلى والزمالك.. من يفوز بالسوبر الـ13 فى مدينة الإبداع؟

بالصور.. صندوق تحيا مصر يعلن عن 3 جوائز بمليون جنيه إحداها لأفضل بحث طبى

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مصر 365

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