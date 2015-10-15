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بالصور.. سفير فلسطين: اتصالات مستمرة بين أبو مازن والسيسى بشأن الأوضاع الفلسطينية

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بالصور.. سفير فلسطين: اتصالات مستمرة بين أبو مازن والسيسى بشأن الأوضاع الفلسطينية بالصور.. سفير فلسطين: اتصالات مستمرة بين أبو مازن والسيسى بشأن الأوضاع الفلسطينية
قال السفير جمال الشوبكى سفير دولة فلسطين بالقاهرة، إن هناك مشاورات مستمرة بين القيادة المصرية وفلسطين فيما يجرى بالأراضى المحتلة، موضحا أن هذه المشاورات وإطلاع الجانب المصرى على العنف الإسرائيلى بحق الفلسطينين لم تنقطع أبدا.

وأكد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر سفارة فلسطين بالقاهرة، أن الرئيس محمود عباس أبو مازن دائم التشاور مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والدليل على ذلك لقاء أبو مازن بالسيسى فى القاهرة قبل التوجه للأمم المتحدة وإلقاء خطابه الأخير بالأمم المتحدة.

وحول زيارة الرئيس أبو مازن للقاهرة، قال الشوبكى إنه إذا استدعت الضرورة ذلك فإن الرئيس أبو مازن سيزور القاهرة قريبا.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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