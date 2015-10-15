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وزيرة التضامن: الحكومة تبحث كيفية دعم الفقراء وتحسين مستوى المعاشات

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وزيرة التضامن: الحكومة تبحث كيفية دعم الفقراء وتحسين مستوى المعاشات وزيرة التضامن: الحكومة تبحث كيفية دعم الفقراء وتحسين مستوى المعاشات
قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن تعمل على تنفيذ الضمان الاجتماعى لحماية الفقراء من خلال العديد من البرامج التى بدأت فى تنفيذها منذ العام الماضى.

وأشارت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى أن برامج حماية محدودى الدخل والفقراء تشمل رفع كفاءة منظومة السلع وإتاحة سلع مدعومة للمواطنين من خلال شبكة المجمعات الغذائية التى يتم من خلالها طرح السلع بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلى معاشات "تكافل وكرامة".

وأكدت أن الحكومة تنظر حالياً فى أثر ضريبة القيمة المُضافة على السلع، وتبحث فى كيفية حماية محدودى الدخل، فضلاً عن بحث كيفية دعم الفقراء بالإضافة لتحسين مستويات أصحاب المعاشات.

وأوضحت أن الأهم من ذلك هو إتاحة فرص التشغيل خاصة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى من شأنها إتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين.

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مصر 365

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