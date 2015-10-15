الحجر الصحى بمطار القاهرة: خلو جميع الحجاج المصريين من الأمراض والأوبئة

قال الدكتور مدحت قنديل مدير عام الحجر الصحى بمطار القاهرة، إن رحلات عودة الحجاج المصريين من الأراضى المقدسة تنتهى رسميا اليوم بعد أدائهم مناسك الحج، ورغم ذلك ستتم مراقبة رحلات جدة والمدينة المنورة، لفحص الحجاج الذين تخلفوا عن العودة فى مواعيدهم المحددة، مؤكدا خلو جميع الحجاج المصريين الذين تم فحصهم طبيا من الأمراض الكورتينية والأوبئة، مما يؤكد نجاح تنظيم موسم الحج طبيا.

وأكد "قنديل" فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن رجال الحجر الصحى بالمطار فحصوا جميع الحجاج الذين وصلوا على رحلات مصر للطيران والخطوط السعودية وشركات الطيران الخاصة من الأراضى المقدسة وتبين سلامتهم وخلوهم من الأمراض الكورتينية والأوبئة.

وأضاف أن التحاليل التى تمت لـ13 حالة من الحجاج والتى تم الاشتباه فى إصابتها بفيروس "كورونا"، أكدت أن الحجاج غير مصابين بالمرض، وخرجوا جميعا من المستشفيات، كما تمت مساعدة 4 حالات من مصابى حادث التدافع خلال رمى الجمرات فى منى لدى عودتهم من جدة ونقلهم بصحبة طبيب فى سيارات إسعاف للمستشفيات المختصة لاستكمال علاجهم وهم من المنصورة وأسيوط والقاهرة الغربية.

وأوضح الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحى، أن الحج الصحى بالمطار يستخدم 98 جهاز "ترمومتر حرارى بالأشعة تحت الحمراء"، للكشف عن جميع الحالات التى تصل، تجنبا لدخول الأوبئة إلى البلاد خاصة من الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة والركاب القادمين من دول أفريقيا.

يشار إلى أن مطار القاهرة استقبل حتى اليوم الخميس، 117 ألف حاج، حيث وصل 46 ألفا و960 حاجا على متن 259 رحلة تابعة لخطوط مصر للطيران، ووصل 70 ألفا و260 حاجا على متن 448 رحلة لخطوط السعودية وطائرات شركات طيران أخرى.

واختتمت مصر للطيران اليوم الخميس جسرها الجوى لموسم حج هذا العام 2015/1436، بتسيير 3 رحلات جوية من مطار المدينة المنورة، وصلت جميعها إلى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى فيما عدا رحلة واحدة وصلت إلى مطار برج العرب بالإسكندرية نقلت على متنها 482 حاجاً من حجاج قرعة الجيزة والقليوبية وحج أفراد وبعثة وزارة الداخلية.