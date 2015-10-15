ضبط مدرس بـ29 ألف قرص مخدر ومنشط جنسى فى سوهاج

ضبط رجال مباحث مركز شرطة المنشأة برئاسة المقدم أحمد شوقى زيدان "مدرس" بحوزته 29 ألف قرص مخدر ومنشط جنسى بقصد الاتجار.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المنشاه بورود معلومات تفيد حيازة "ص .ر .و" - 34 سنة مدرس مقيم فى بندر المنشاه - لكمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية.

بعد تقنين الإجراءات داهمت المتهم مأمورية أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، وقادها العقيد محمد على رئيس فرع بحث جنوب سوهاج، والمقدم أحمد شوقى رئيس مباحث المنشاة وضبطته وبحوزته 14 ألف قرص ترامادول و13 ألف قرص تامول و"1000 " قرص منشط جنسى مختلف الأنواع.

بمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر له المحضر رقم 4995 إدارى مركز المنشاه لسنة 2015، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.