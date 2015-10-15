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#في_القمة - إينو لـ في الجول: هدفي فى السوبر كان رد اعتبار.. ونصائح جوزيه سر التألق

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#في_القمة - إينو لـ في الجول: هدفي فى السوبر كان رد اعتبار.. ونصائح جوزيه سر التألق #في_القمة - إينو لـ في الجول: هدفي فى السوبر كان رد اعتبار.. ونصائح جوزيه سر التألق

هو واحد ممن ارتدوا قميصي الأهلي والزمالك. كان بطلا لمباراة سوبر. ولهذا حرص FilGoal.com على سؤال المعتز بالله إينو عن ذكرياته عن تلك الموقعة.

إينو يتحدث لـFilGoal.com قبل ساعات من صدام جديد بين الأهلي والزمالك، هذه المرة على أرض الإمارات في السوبر المحلي.

وكان إينو قد انتقل من الزمالك للأهلي وسجل هدفا للشياطين الحمر في مباراة سوبر في أول مواجهة وقتها لفريقه القديم.

وقال معتز إينو المتواجد فى تايلاند للاحتراف هناك لـFilGoal.com: "هدفى مع الأهلي في الزمالك لن أنساه مهما مر المزيد من الوقت".

وأوضح "هذا الهدف جاء بتصويبة قوية جميلة تجعلني لا أنساه، لكني سأظل أتذكره أيضا لأنه كان بمثابة رد اعتبار لي".

وحكى "يومها تعرضت لسباب وهجوم كبير من جماهير الزمالك لانتقالي إلى الأهلي. كانت فترة لا أستطيع نسيانها".

وأضاف "مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي وقتها نصحني بعدم الاستماع الى الجمهور. نسيان كل الأحداث الخاصة بي واللعب دون ضغوط. لذلك تألقت وأحرزت هدفا لن أنساه".

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