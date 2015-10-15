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#فيديو_في_القمة – كهربا.. هل تعلم كم مرة يراوغ ساحر الزمالك خصومه في الأهلي؟

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#فيديو_في_القمة – كهربا.. هل تعلم كم مرة يراوغ ساحر الزمالك خصومه في الأهلي؟ #فيديو_في_القمة – كهربا.. هل تعلم كم مرة يراوغ ساحر الزمالك خصومه في الأهلي؟

شوقي غريب المدير الفني السابق للمنتخب والحالي للإنتاج الحربي يحلل لـFilGoal.com موقعة الأهلي والزمالك التي تقام الخميس الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على شرف السوبر المصري.

علق شوقي غريب قبل الإعلان عن التشكيل الأمثل للفريقين، قائلا: "مباريات الأهلي والزمالك من الصعب التنبؤ بها وبنتيجتها".

ثم استدرك "ولكن ما أستطيع أن اتحدث فيه هو أن المواجهة هذه المرة مختلفة بسبب حضور الجمهور ومن وجهة نظري الخاصة أرى أن حضور الجمهور سلاح ذو حدين على اللاعبين".

وأضاف "فهناك بعض اللاعبين داخل صفوف الفريقين من الوارد أن يتألق فى حضور الجمهور حتى وإن كان مستواهم الفني الفترة الأخيرة غير جيد. والعكس تماما مع أخرين".

وكشف غريب لـFilGoal.com قائلا: "أتوقع أن تكون المباراة مفتوحة من جانب الفريقين".

ووجه شوقى غريب نصيحة لعبد العزيز عبد الشافي المدير الفني للأهلي بضرورة تواجد 3 لاعبين فى وسط الملعب لاسيما وأن المباريات الماضية شهدت ضعفا في هذا المركز.

التشكيل الأمثل للأهلي:

المرمى: شريف اكرامي

الدفاع: سعد الدين سمير وأحمد حجازي وأحمد فتحى وصبري رحيل

الوسط : حسام عاشور وحسام غالي ورامى ربيعة ومؤمن زكريا

الهجوم : جون أنطوي ومالك ايفونا

التشكيل الامثل للزمالك

حراسة المرمى : احمد الشناوى

خط الدفاع : على جبر واحمد دويدار ومحمد عادل جمعة وعمر جابر

خط الوسط : طارق حامد واحمد توفيق ومحمد كوفى ؛ وايمن حفنى ومحمود كهربا

خط الهجوم : باسم مرسى

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فيديو اليوم السابع

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