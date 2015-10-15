في_القمة - شوقي غريب: أشفق على لاعبي الأهلي والزمالك في مباراة السوبر

أعرب شوقي غريب مدرب الإنتاج الحربي عن قلقه بشأن لاعبي الأهلي والزمالك الذين سيتواجهون الخميس في كأس السوبر المصرية.

ويواجه الزمالك بطل الدوري والكأس المحليين وصيف البطولتين الأهلي في النسخة الـ13 لكأس السوبر وستقام المباراة في الإمارات.

وقال مدرب منتخب مصر السابق لقناة (الحياة):"صراحة أشفق على لاعبي الفريقين من مباراة السوبر".

وأضاف "معظمهم لم يلعب تحت ضغط الجمهور من قبل الذي سيكون حاضرا بقوة في الملعب".

وستكون مباراة السوبر المقبلة هي الأولى بين الأهلي والزمالك بحضور الجماهير منذ لقاء دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عام 2013 الذي انتهى 1-1.