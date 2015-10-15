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#في_القمة - معوض: وجود جوزيه كان ضروريا لهذا السبب.. الأمر سيتعقد إذا خسر الأهلي

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#في_القمة - معوض: وجود جوزيه كان ضروريا لهذا السبب.. الأمر سيتعقد إذا خسر الأهلي #في_القمة - معوض: وجود جوزيه كان ضروريا لهذا السبب.. الأمر سيتعقد إذا خسر الأهلي

قال سيد معوض لاعب الأهلي السابق إن مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق كان الأنسب لقيادة النادي في المرحلة الحالية بعد إقالة فتحي مبروك.

ويواجه الأهلي غريمه الزمالك في كأس السوبر المصرية الخميس في الإمارات بعد خروجه من الكونفدرالية وتولي عبد العزيز عبد الشافي قيادته مؤقتا.

وتعاقد الأهلي مع البرتغالي جوزيه بيسيرو ليقود الفريق مع بداية الدوري بعدما رفض مجلس الإدارة إعادة جوزيه.

وقال لاعب السابق لقناة (الحياة):"وجود جوزيه في الوقت الحالي كان مهما جدا. كان سيخفي ضغوطات الجماهير تماما مهما كانت النتائج".

وأضاف "جوزيه يعلم كل كبيرة وصغيرة في الأهلي".

وأردف "لكن الأمر بالأساس يعتمد على الأمور داخل الأهلي. من الممكن أن تتعاقد مع مدرب لم ينجح في أي مكان ويحقق معك نتائج جيدة".

وأتم "مباراة السوبر مصيرية ولو خسرها الأهلي قد تتعقد الأمور كثيرا داخله".

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