مرشح بالبحر الأحمر: سأسعى لسرعة إقرار قوانين الصحافة والإعلام

أكد محمد السيد سليمان، عضو نقابة الصحفيين والمرشح مستقل بدائرة الغردقة ورأس غارب بالبحر الأحمر، فى تصريحات صحفية، أن برنامجه يتضمن إقرار قوانين الصحافة والإعلام لتى تم إعدادها، وإقرار تشريعات تضمن حياة أفضل للصحفيين.

وأضاف سليمان أن برنامجه يتضمن إصدار تشريعات جديدة تعزز التنمية وتراعى مصالح البسطاء، وترفع مستوى الخدمات، وتحقق صالح المواطن بما يقلل من زيادة الأعباء المعيشية، ووضع تشريعات تدعم تنمية الصعيد، بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل لثروات الوطن.

وأشار سليمان إلى أن الإعلام بحاجة لوقفة تشريعية فاعلة حيث يظل الإعلام مرآة تعكس للمواطن الواقع الذى نعيشه بحلوه ومره، ويظل هذا الحقل المهم بحاجة إلى وقفة تشريعية فاعلة لدعمه وتصويب ما يشوب بعض نوافذه، وعليه سنسعى جاهدين إلى وضع الأسس والقواعد التشريعية اللازمة للتأكيد على استقلالية الصحافة والإعلام، وأهمية دورهما فى بناء مجتمع مستقيم، والعمل على إصدار تشريعات لتأمين واقع أكثر استقرارًا، ومناخ أكثر أمانًا للصحفيين والإعلاميين بشكل عام".

وأوضح سليمان أن برنامجه يتضمن دعم نقابة الصحفيين وتوفير الدعم المالى لها والاهتمام بها على نحو خاص، بالإضافة إلى العمل على زيادة مخصصات الصحفيين، ورفع مستوى معيشتهم، والدفاع عن حقوقهم المهنية والنقابية، إلى جانب تشجيع الكوادر الصحفية والإعلامية الشابة، والحرص على تفعيل ميثاق الشرف الصحفى، بما يؤكد أخلاق ومبادئ ومثاليات مهنة الصحافة.والدفاع عن حرية الإعلام، وتنظيم الإعلام بإصدار تشريعات، تضمن التوازن بين حرية الرأى، والمسئولية الاجتماعية.

وقال سليمان، إن الصحفيين هم مندوبو الرأى العام فى طرح القضايا والمشكلات علي المسؤولين لوضع الحلول لها.