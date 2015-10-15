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"القومى للمرأة" بالإسكندرية ينظم ورشة عمل حول ترشيد استهلاك المياه

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"القومى للمرأة" بالإسكندرية ينظم ورشة عمل حول ترشيد استهلاك المياه "القومى للمرأة" بالإسكندرية ينظم ورشة عمل حول ترشيد استهلاك المياه
عقد المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، برئاسة سامية مصطفى مقررة الفرع، ورشة عمل موسعة، اليوم الخميس، بالتعاون مع شركة مياه الإسكندرية، تحت عنوان "نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك" بمقر الفرع.

وافتتح اللقاء نبيل مترى مقرر مناوب الفرع، وتناول الحديث عن أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وحث الحضور على النزول و المشاركة في التصويت واختيار النائب الجيد لأهمية هذا البرلمان بالنسبة للوطن.

وتحدثت سوزيت الريدى، عضو الفرع عن أهمية دخول المرأة، خاصة المعيلة العمل الحر والمشروعات الصغيرة، لإخراجها من دائرة الفقر وتمكينها اقتصادياً لرفع مستوى معيشة الأسرة، وتناولت المناقشات بعض المشروعات الصغيرة التى تناسب المرأة المعيلة وخاصة التى تنفذها فى منزلها.

وتناول مصطفى حسنى، أخصائى توعية بشركة مياه الإسكندرية، التعريف بقيمة وفوائد المياه والتحديات التي تواجهها في الفترة المقبلة من حصتها بين دول حوض النيل وبعض الإرشادات المهمة لترشيد استهلاك المياه فى المنازل.

حضر الورشة الرائدات ( الريفيات و الحضريات ) من مديريات التنمية المحلية والزراعة والصحة والشئون الاجتماعية وجمعية الرائدات الريفية.

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مصر 365

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