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الإسكان والتعمير يعقدان مؤتمرا توضيحيا عن مشروع محور تنيدة منفلوط

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الإسكان والتعمير يعقدان مؤتمرا توضيحيا عن مشروع محور تنيدة منفلوط الإسكان والتعمير يعقدان مؤتمرا توضيحيا عن مشروع محور تنيدة منفلوط
عقدت وزارة الإسكان بالتعاون مع جهاز تعمير الوادى الجديد اليوم الخميس، مؤتمرا تشاوريا حول محور طريق تنيدة - منفلوط بطول 250 كيلو متر ويربط محافظة الوادى الجديد بأسيوط.

حضر اللقاء فى مقر قاعة الدكتور سيد سيف بمجلس مدينة موط بمركز الداخلة كلا من المهندس علاء رميح الاستشارى المنفذ للمشروع والدكتور مهندس إبراهيم هندى أستاذ الهندسة البيئية بهندسة جامعة الزقازيق والمهندس عبد الرازق أحمد مدير عام تنفيذ المشروعات بجهاز تعمير الوادى الجديد.

وقال المهندس عبد الرازق أحمد مدير عام تنفيذ المشروعات بجهاز تعمير الوادى الجديد إن المؤتمر اللقاء المؤثرات والملوثات السلبية على البيئة خلال فترة المشروع ومنها تسرب الملوثات للخزان الجوفى وطرق تلافى هذه المشكلات وطرق حلها .

وأشار عبد الرازق إلى أن الطريق سوف يستكمل بطول 50 كيلو متر لربطه بطريق العوينات مع الإعداد لعقد مؤتمر جماهيرى موسع بمركز بلاط خلال الفترة القلية المقبلة.

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مصر 365