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محافظ القليوبية يتفقد نفق المنشية ببنها قبل افتتاحه الأسبوع المقبل

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محافظ القليوبية يتفقد نفق المنشية ببنها قبل افتتاحه الأسبوع المقبل محافظ القليوبية يتفقد نفق المنشية ببنها قبل افتتاحه الأسبوع المقبل
تفقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، صباح اليوم، نفق المنشية بمدينة بنها، قبل افتتاحه رسميا الأسبوع المقبل، حيث تابع المحافظ الأعمال النهائية للرصف وتركيب الإنارة.

ووجه المحافظ الشكر لكل من ساهم فى إنجاز هذا المشروع العظيم الذى سيساهم فى حل أزمة الاختناق المرورى بالعاصمة، وتم تنفيذه بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه.

وأكد عبد الظاهر أنه جار الانتهاء أيضا من أعمال المرحلة الأولى لكورنيش الرياح التوفيقى من تقاطعه مع شارع فريد ندا حتى كوبرى المنصورة بطول 2 كيلو متر بتكلفة 20 مليون جنيه.

ووعد المحافظ خلال الجولة ولقائه بعدد من الأهالى بأنه دائما سيسعى جاهدا خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ مشروعات جديدة أخرى لخدمة مواطنى القليوبية.

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