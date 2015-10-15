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ضبط 3 أشخاص أثناء عرضهم قطعًا أثرية للبيع فى أسيوط

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ضبط 3 أشخاص أثناء عرضهم قطعًا أثرية للبيع فى أسيوط ضبط 3 أشخاص أثناء عرضهم قطعًا أثرية للبيع فى أسيوط
ضبط رجال مباحث قسم شرطة أول أسيوط 3 أشخاص أثناء عرضهم (3) تماثيل أثرية للبيع فى موقف الشادر دائرة القسم.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث، بتمكن ضباط مباحث قسم أول من ضبط "ل.م.م"، على المعاش ومقيم فى الجيزة، و"م.س.ع"، مهندس زراعى مقيم بالوادى الجديد، وسبق اتهامه فى (13) قضية (نصب – آثار – أموال عامة)، و"ا.س.م"، فرد أمن بشركة المقاولون العرب، ومقيم بالوادي الجديد، أثناء استقلالهم السيارة رقم "321 م ط هـ" بجوار موقف الشادر دائرة القسم، وبحوزتهم (3) تماثيل تتراوح أطوالها بين 30 و50 سم عليها بعض النقوش والرسومات الفرعونية حال عرضهم لها لبيعها بـ750 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فتحرر لهم المحضر اللازم وإحالتهم إلى جهة التحقيق.

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مصر 365